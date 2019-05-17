Донька екс-керівника Нацгвардії має громадянство Росії – САП

Донька екс-керівника Національної гвардії України Юрія Аллерова Катерина Пустиннікова має російське громадянство і більшу частину часу проживає у Москві.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі про квартири Нацгвардії.

За його словами, Юрій Аллеров заволодів майном Нацгвардії.

У 2006 роцы забудовник "Пагода" мав виділити відомству 20% квартир та паркомісць у будівлі на Щорса (тепер Коновальця), 34. Але до 2013 році будівельних робіт на ділянці Нацгвардії не було, аж доки право будівництва не перейшло до "Укрбуд девелопмент".

За новою угодою Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

"Натомість Аллеров у змові з керівником "Укрбуд девелопмент" Майбородою заволодів майном Нацгвардії шляхом нерівноцінного обміну", – заявив прокурор.

За його словами, "Укрбуд девелопмент", залучивши оцінника Алісу Гринчук, віддало Нацгвардії квартири не в Печерському районі, а в районі Червоного хутора: 50 квартир і 30 паркомісць на вулиці Коновальця обміняли на 65 квартир на вулиці Бориспільській.

Сума за оцінкою була однакова – 127 млн грн., але встановлено, що вартість майна на Печерську була занижена, різниця склала 77 млн грн.

Був також обмін ще 4 квартир на Щорса на 5 квартир на Бориспільскій.

Загальна сума збитків, за експертизою, становила 81 млн 635 тис грн.

Махінації з квартирами для Нацгвардії bihus.info

За даними слідства, у 2017 році доньці Аллерова Катерині Пустинніковій "на знак подяки" передали квартиру за заниженою вартістю.

У лютому-березні 2017 року квартиру Пустинніковій віддали за втричі нижчу вартість: метр квадратний за 7800 грн, ціну визначив сам Майборода. При цьому їй оформили кредит за допомогою "Каси народної допомоги" самого "Укрбуд девелопменту".

"На період, коли підписувалися відповідні договори пані Пустиннікової взагалі не було в країні, вона має громадянство іншої країни і перебувала за кордоном", – заявив прокурор САП.

Інший прокурор додав, що донька Аллерова має подвійне громадянство.

"У 2016 році, відповідно до довідок Державної міграційної служби, донька Юрія Володимировича отримала громадянство України і подала документи на відмову від громадянства Росії. Зареєструвалася у Львові як суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа", – сказав він.

"Однак завдяки аналізу інформації про перетин кордону встановлено, що вона більшу частину часу проживає на території Російської Федерації і лише інколи приїжджає в Україну", – додав цей прокурор

На допиті у детективів НАБУ донька Аллерова зізналася, що має і російське громадянство, має в РФ родину і місце проживання.

Крім того, за даними слідства, "постійно" їздила до Росії і дружина Аллерова.

САП вбачає ризик у громадянстві країни-агресора у члена родини екс-чиновника.

Аллерову інкримінують ч.5 191 ст. ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

САП просить суд взяти екс-голову Нацгвардії під варту або передбачити заставу в 11 млн грн.

Аллеров же заявив, що не збирається ховатися й тікати в Росію. За його словами, хоча його дочка довгий час проживала в Росії, проти нього там відкрито низку кримінальних справ.

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