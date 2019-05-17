Дочь экс-главы Нацгвардии имеет гражданство России – САП

Дочь экс-руководителя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова Екатерина Пустынникова имеет российское гражданство и большую часть времени проживает в Москве.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания по делу о квартирах Нацгвардии.

По его словам, Юрий Аллеров завладел имуществом Нацгвардии.

В 2006 году застройщик "Пагода" должен был выделить ведомству 20% квартир и паркомест в здании на Щорса (теперь Коновальца), 34. Но до 2013 года строительных работ на участке Нацгвардии не было, пока право строительства не перешло к "Укрбуд девелопмент".

По новому соглашению Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

"Вместо того Аллеров в сговоре с руководителем "Укрбуд девелопмент" Майбородой завладел имуществом Нацгвардии путем неравноценного обмена", – заявил прокурор.

По его словам, "Укрбуд девелопмент" с привлечением оценщика Алисы Гринчук отдал Нацгвардии квартиры не в Печерском районе, а в районе Красного хутора: 50 квартир и 30 паркомест на улице Коновальца обменяли на 65 квартир на улице Бориспольской.

Сумма по оценке была одинаковой – 127 млн ​​грн, но установлено, что стоимость имущества на Печерске была занижена, разница составила 77 млн ​​грн.

Был также обмен еще 4 квартир на Щорса на 5 квартир на Бориспольской.

Общая сумма ущерба, по экспертизе, составила 81 млн 635 тыс грн.

Махинации с квартирами для Нацгвардии bihus.info

По данным следствия, в 2017 году дочери Аллерова Екатерине Пустынниковой "в знак благодарности" передали квартиру по заниженной стоимости.

В феврале-марте 2017 года квартиру Пустынниковой отдали за втрое более низкую стоимость: метр квадратный по 7800 грн, цену определил сам Майборода. При этом ей оформили кредит с помощью "Кассы народной помощи" самого "Укрбуд девелопмента".

"На период, когда подписывались соответствующие договоры, госпожи Пустынниковой вообще не было в стране, она имеет гражданство другой страны и находилась за границей", – заявил прокурор САП.

Другой прокурор добавил, что дочь Аллерова имеет двойное гражданство.

"В 2016 году, согласно справок Государственной миграционной службы, дочь Юрия Владимировича получила гражданство Украины и подала документы на отказ от гражданства России. Зарегистрировалась во Львове как субъект предпринимательской деятельности – физическое лицо", – сказал он.

"Однако благодаря анализу информации о пересечении границы установлено, что она большую часть времени проживает на территории Российской Федерации и лишь иногда приезжает в Украину", – добавил этот прокурор

На допросе у детективов НАБУ дочь Аллерова призналась, что имеет и российское гражданство, имеет в РФ семью и место жительства.

Кроме того, по данным следствия, "постоянно" ездила в Россию и жена Аллерова.

Аллерову инкриминируют ч.5 191 ст. УК (присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

САП просит суд взять экс-главу Нацгвардии под стражу или предусмотреть залог в 11 млн грн.

Аллеров же заявил, что не собирается скрываться и бежать в Россию. По его словам, хотя его дочь долгое время проживала в России, против него там открыт ряд уголовных дел.