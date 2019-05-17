У Порошенка кажуть, що Зеленський все ще може розігнати Раду
Представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко, яка у п’ятницю подала заяву про звільнення з цієї посади, заявила, що новообраний президент Володимир Зеленський все ще може розпустити парламент.
Про це вона сказала у Верховній раді, відповідаючи на питання журналістів.
"Народний фронт" мав повне право вийти з цієї коаліції. Що це означає? Це означає 30-денний відлік, ймовірно по законодавству, про створення нової коаліції. Чи означає це, що президент Зеленський може все рівно розпустити парламент? Так, це означає", - сказала вона.
Луценко додала, що фракція "Блоку Петра Порошенка" готова до позачергових виборів.
Нагадаємо:
- У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
- Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
- Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
- Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламентна підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
- Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.
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