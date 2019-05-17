У Порошенка кажуть, що Зеленський все ще може розігнати Раду

Представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко, яка у п’ятницю подала заяву про звільнення з цієї посади, заявила, що новообраний президент Володимир Зеленський все ще може розпустити парламент.

Про це вона сказала у Верховній раді, відповідаючи на питання журналістів.

"Народний фронт" мав повне право вийти з цієї коаліції. Що це означає? Це означає 30-денний відлік, ймовірно по законодавству, про створення нової коаліції. Чи означає це, що президент Зеленський може все рівно розпустити парламент? Так, це означає", - сказала вона.

Луценко додала, що фракція "Блоку Петра Порошенка" готова до позачергових виборів.

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