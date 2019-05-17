У Порошенко говорят, что Зеленский все еще может разогнать Раду

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Пятница, 17 мая 2019, 12:55

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, которая в пятницу подала заявление об увольнении с этой должности, заявила, что новоизбранный президент Владимир Зеленский все еще может распустить парламент.

Об этом она сказала в Верховной Раде, отвечая на вопросы журналистов.

"Народный фронт" имел полное право выйти из этой коалиции. Что это значит? Это значит 30-дневный отсчет, вероятно по законодательству о создании новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает", - сказала она.

Луценко добавила, что фракция "Блока Петра Порошенко" готова к внеочередным выборам.

Напомним:

  • В пятницу фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на основании отсутствии коалиции.
  • Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
  • Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.
  • Владимир Зеленский вступит в обязанности президента 20 мая.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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