У Порошенко говорят, что Зеленский все еще может разогнать Раду

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, которая в пятницу подала заявление об увольнении с этой должности, заявила, что новоизбранный президент Владимир Зеленский все еще может распустить парламент.

Об этом она сказала в Верховной Раде, отвечая на вопросы журналистов.

"Народный фронт" имел полное право выйти из этой коалиции. Что это значит? Это значит 30-дневный отсчет, вероятно по законодательству о создании новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает", - сказала она.

Луценко добавила, что фракция "Блока Петра Порошенко" готова к внеочередным выборам.

Напомним: