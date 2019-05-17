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В Одесі викрили наркокартель, який торгував кокаїном – поліція

П'ятниця, 17 травня 2019, 13:05

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції встановили в Одесі діяльність злочинної групи, яка збувала кокаїн.

Про це інформує 17 травня прес-служба НПУ.

В результаті спецоперації головних фігурантів наркоугрупування затримали. За ними стежили з січня 2019 року.

 

За даними поліції, оганізатором злочинного угрупування є 42-річний уродженець Закарпатської області, який наразі мешкає в Одесі. Він координував дії учасників групи, займався доставкою наркотовару та відповідав за його зберігання.

Його найближчі спільники, які безпосередньо збували кокаїн клієнтам – теж жителі Одеси, 43 та 50 років. При подальшому документуванні правоохоронці встановили ще два десятки причетних до наркокартелю осіб, які проживають у Києві та Закарпатській області.

Оперативники встановили, що канал надходження наркотиків був налагоджений через  західний кордон України. А вже з Ужгорода - переміщався до Києва, Львова та Одеси. За один грам товару клієнти сплачували дилерам 100-150 доларів США.  Працівники внутрішньої безпеки НПУ провели оперативні закупівлі кокаїну на суму понад 100 тисяч гривень. 

Під час спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків на території Одеси, Києва та Закарпатської області за місцями проживання фігурантів групи та у їхніх автомобілях. 

В результаті вилучено чималу кількість готівки, отриману від злочинного прибутку: 13 тисяч доларів США, 12 тисяч євро, 14,5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, більше 4 тисяч фальшивих доларів.

 

А також різного роду зброю, набої, вибухові пристрої та речовини, 2 автомобілі BMW X5,  TOYOTA RAV-4 – "двійник", оргтехніку та мобільні телефони, фальшиві та справжні документи, а також кокаїн.

Зазначається, що лідеру наркоугрупування та двом його найближчим спільникам вже оголошено підозри за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу, їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

 

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дилерам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо:

  • 16 травня стало відомо, що правоохоронці викрили в Одесі та ліквідували діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну.
  • У квітні Служба безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрила та ліквідувала в Одеській області морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

Українська правда
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