В Одессе накрыли наркокартель, который торговал кокаином – полиция

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Пятница, 17 мая 2019, 13:05

Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции установили в Одессе деятельность преступной группы, которая сбывала наркотический кокаин.

Об этом сообщает 17 мая пресс-служба НПУ.

В результате спецоперации главных фигурантов наркогруппировки задержали. За ними следили с января 2019 года.

 

По данным полиции, оганизатором преступной группировки является 42-летний уроженец Закарпатской области, который сейчас живет в Одессе. Он координировал действия участников группы, занимался доставкой наркотовара и отвечал за его хранение.

Его ближайшие сообщники, которые непосредственно сбывали кокаин клиентам - тоже жители Одессы, 43 и 50 лет. При дальнейшем документировании правоохранители установили еще два десятка причастных к наркокартелю лиц, проживающих в Киеве и Закарпатской области.

Оперативники установили, что канал поступления наркотиков был налажен через западную границу Украины. А уже из Ужгорода - перемещался в Киев, Львов и Одессу. За один грамм продукта клиенты платили дилерам 100-150 долларов США. Работники внутренней безопасности НПУ провели оперативные закупки кокаина на сумму более 100 тысяч гривен.

Во время спецоперации правоохранители провели 16 обысков на территории Одессы, Киева и Закарпатской области по месту жительства фигурантов группы и в их автомобилях.

В результате изъято большое количество наличных преступной прибыли: 13 тысяч долларов США, 12 000 евро, 14 500 гривен, ювелирные украшения, более 4 тысяч фальшивых долларов.

 

А также разного рода оружие, патроны, взрывчатые устройства и вещества, 2 автомобиля BMW X5, TOYOTA RAV-4 – "двойник", оргтехнику и мобильные телефоны, фальшивые и настоящие документы, а также кокаин.

Отмечается, что лидеру наркогруппировки и двум его ближайшим сообщникам уже объявлены подозрения по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса, их поместили в изолятор временного содержания.

 

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Дилерам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

  • 16 мая стали известно, что правоохранители разоблачили в Одессе и ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину.
  • В апреле Служба безопасности процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и ликвидировала в Одесской области морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Украинская правда

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