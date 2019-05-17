"Батьківщина" готова до переговорів щодо нової коаліції

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П'ятниця, 17 травня 2019, 14:15

Партія "Батьківщина" готова вести переговори з іншими політичними силами щодо створення нової коаліції у Верховній Раді.

Про це заявив заступник глави партії Сергій Власенко в кулуарах ВР, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Якщо в парламенті знайдуться політичні сили, які готові принаймні стратегічно розділити погляди "Батьківщини", ми готові з ними обговорювати подальшу співпрацю. Якщо таких людей знайдеться 226, то ми готові говорити про створення коаліції", – сказав він.

За словами Власенка, об’єднання можливе навколо ідеологічних речей, "навколо технічного уряду, який працюватиме у перехідний період".

"Якщо мені скажуть: давайте об’єднуватися навколо підвищення тарифів, то я скажу "ні". Якщо навколо зменшення тарифів, то так. Якщо мова піде про об’єднання навколо корупції в Укроборонпромі, то ми цього не робитимемо. Але якщо навколо реформування армії за стандартами НАТО, то звісно – так", – пояснив він.

У "Батьківщині" вважають, що вихід з коаліції "Народного фронту" зменшив вірогідність дострокових виборів: "Указ про розпуск парламенту вже більш сумнівний, ніж би він був 2 дні назад".

Заступник Юлії Тимошенко в партії також порадив новообраному президенту Володимиру Зеленському не бути таким, як попередній, і стежити за чистотою юридичних процедур.

Нагадаємо:

  • У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підстав відсутності коаліції.
  • Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
  • Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
  • Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.

Українська правда

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Теми: Батьківщина коаліція Верховна Рада


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