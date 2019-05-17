"Батьківщина" готова до переговорів щодо нової коаліції

Партія "Батьківщина" готова вести переговори з іншими політичними силами щодо створення нової коаліції у Верховній Раді.

Про це заявив заступник глави партії Сергій Власенко в кулуарах ВР, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Якщо в парламенті знайдуться політичні сили, які готові принаймні стратегічно розділити погляди "Батьківщини", ми готові з ними обговорювати подальшу співпрацю. Якщо таких людей знайдеться 226, то ми готові говорити про створення коаліції", – сказав він.

За словами Власенка, об’єднання можливе навколо ідеологічних речей, "навколо технічного уряду, який працюватиме у перехідний період".

"Якщо мені скажуть: давайте об’єднуватися навколо підвищення тарифів, то я скажу "ні". Якщо навколо зменшення тарифів, то так. Якщо мова піде про об’єднання навколо корупції в Укроборонпромі, то ми цього не робитимемо. Але якщо навколо реформування армії за стандартами НАТО, то звісно – так", – пояснив він.

У "Батьківщині" вважають, що вихід з коаліції "Народного фронту" зменшив вірогідність дострокових виборів: "Указ про розпуск парламенту вже більш сумнівний, ніж би він був 2 дні назад".

Заступник Юлії Тимошенко в партії також порадив новообраному президенту Володимиру Зеленському не бути таким, як попередній, і стежити за чистотою юридичних процедур.

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