"Батькивщина" готова к переговорам о новой коалиции

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Пятница, 17 мая 2019, 14:15

Партия "Батькивщина" готова вести переговоры с другими политическими силами о создании новой коалиции в Верховной Раде.

Об этом заявил заместитель главы партии Сергей Власенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы, по крайней мере, стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции", - сказал он.

По словам Власенко, объединение возможно вокруг идеологических вещей, "вокруг технического правительства, которое будет работать в переходный период".

"Если мне скажут: давайте объединяться вокруг повышения тарифов, то я скажу "нет". Если вокруг уменьшения тарифов, то да. Если речь пойдет об объединении вокруг коррупции в Укроборонпроме, то мы этого делать не будем. Но если вокруг реформирования армии по стандартам НАТО, то конечно - да", - пояснил он.

В "Батькивщине" считают, что выход из коалиции "Народного фронта" уменьшил вероятность досрочных выборов: "Указ о роспуске парламента уже более сомнительный, чем он был 2 дня назад".

Заместитель Юлии Тимошенко в партии также посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому не быть таковым, как предыдущий, и следить за чистотой юридических процедур.

Напомним:

  • В пятницу фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на основании отсутствии коалиции.
  • Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
  • Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.
  • Владимир Зеленский вступит в обязанности президента 20 мая.

Украинская правда

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Темы: Батькивщина коалиция Верховная Рада


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