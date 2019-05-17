"Батьківщина" пропонує допомогу Зеленському

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П'ятниця, 17 травня 2019, 14:39

Заступник голови ВО "Батьківщина" Іван Крулько заявив про готовність партії допомогти Володимиру Зеленському після інавгурації реалізовувати його ініціативи.

Про це він сказав в кулуарах Верховної Ради, передає прес-служба партії.

За його словами, сьогодні треба думати про те, як реалізувати ініціативи, на які чекає народ, оскільки Зеленський приймає країну "в надзвичайно складному стані".

Він зазначив, що у "Батьківщина" вже є напрацьований план дій ,прописаний у "Новому курсі України", з яким лідерка партії Юлія Тимошенко йшла на президентські вибори.

"Ми очікуємо, що Володимир Зеленський буде проукраїнським і проєвропейським президентом та одразу  почне виконувати те, про що говорив, йдучи на вибори", - сказав Крулько.

"Зокрема, про потребу ухвалення нового закону про вибори народних депутатів та скасування корупційної мажоритарної складової, чого вже давно вимагає "Батьківщина", – додав він.

Також нардеп підкреслив, що у "Батьківщині" чекають, коли запрацює закон про тимчасові слідчі комісії, а також зниження тарифів, закону про деофшоризацію та "поставити на місце олігархів".

Нагадаємо:

  • Раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має допомогти новообраному президенту Володимиру Зеленському творити зміни в країні, в іншому випадку нинішній склад парламенту не має права на життя.
  • Верховна рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира зеленського на 20 травня.

Українська правда

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Теми: Батьківщина Зеленський інавгурація


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