Тимошенко поставила ультиматум Раді: розпуск або співпраця з Зеленським

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має допомогти новообраному президенту Володимиру Зеленському творити зміни в країні, в іншому випадку нинішній склад парламенту не має права на життя.

Про це вона сказала з трибуни Ради у вівторок.

За її словами, парламент переживає дуже знакові дні, тому що 73% виборців проголосували за докорінні зміни у країні і треба стати частиною цих змін.

"Перед парламентом стоїть велика питання: коли буде дата інавгурації. Чим швидше, тим краще. І наша команда буде голосувати за всі дати", - сказала Тимошенко.

"Але питання про інше. Чи буде парламент гирями на змінах, які очікують люди, чи будуть ставити лобістські закони, як це прописано на цей тиждень? Або стане поряд з президентом, якого обрали, для того, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін, які негайно треба провести в країні", - додала вона.

Тимошенко наголосила, що якщо все залишиться по-старому, то не треба ображатися, що "73% хочуть дострокового розпуску парламенту".

"Або цей парламент стане частиною змін, або він не має права на життя", - заявила політик.

Лідер "Батьківщини" закликала всі фракції до консультацій щодо створення нової коаліції, нового уряду і національної комісії по розслідуванню корупції на найвищому посадовому рівні - від чинного президента Петра Порошенка, його оточення та інших.

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