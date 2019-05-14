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Тимошенко поставила ультиматум Раді: розпуск або співпраця з Зеленським

Вівторок, 14 травня 2019, 11:05
Тимошенко поставила ультиматум Раді: розпуск або співпраця з Зеленським

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має допомогти новообраному президенту Володимиру Зеленському творити зміни в країні, в іншому випадку нинішній склад парламенту не має права на життя.

Про це вона сказала з трибуни Ради у вівторок.

За її словами, парламент переживає дуже знакові дні, тому що 73% виборців проголосували за докорінні зміни у країні і треба стати частиною цих змін.

"Перед парламентом стоїть велика питання: коли буде дата інавгурації. Чим швидше, тим краще. І наша команда буде голосувати за всі дати", - сказала Тимошенко.

"Але питання про інше. Чи буде парламент гирями на змінах, які очікують люди, чи будуть ставити лобістські закони, як це прописано на цей тиждень? Або стане поряд з президентом, якого обрали, для того, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін, які негайно треба провести в країні", - додала вона.

Тимошенко наголосила, що якщо все залишиться по-старому, то не треба ображатися, що "73% хочуть дострокового розпуску парламенту".

"Або цей парламент стане частиною змін, або він не має права на життя", - заявила політик.

Лідер "Батьківщини" закликала всі фракції до консультацій щодо створення нової коаліції, нового уряду і національної комісії по розслідуванню корупції на найвищому посадовому рівні - від чинного президента Петра Порошенка, його оточення та інших.

Нагадаємо:

  • Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • При цьому Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має.
  • За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
  • Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.

Яна Міланова, УП
Теми: ТимошенкоВерховна РадаЗеленський
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