"Батькивщина" предлагает помощь Зеленскому
Заместитель председателя ВО "Батькивщина" Иван Крулько заявил о готовности партии помочь Владимиру Зеленскому после инаугурации реализовывать его инициативы.
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает пресс-служба партии.
По его словам, сегодня нужно думать о том, как реализовать инициативы, которых ждет народ, поскольку Зеленский принимает страну "в чрезвычайно сложном состоянии".
Он отметил, что у "Батькивщина" уже есть наработанный план действий, прописанный в "Новом курсе Украины", с которым лидер партии Юлия Тимошенко шла на президентские выборы.
"Мы ожидаем, что Владимир Зеленский будет проукраинским и проевропейским президентом и сразу начнет выполнять то, о чем говорил, идя на выборы", - сказал Крулько.
"В частности, о необходимости принятия нового закона о выборах народных депутатов и отмене коррупционной мажоритарной составляющей, чего уже давно требует "Батькивщина", - добавил он.
Также нардеп подчеркнул, что в "Батькивщине" ждут, когда заработает закон о временных следственных комиссиях, а также снижения тарифов, закона о деофшоризации и "поставить на место олигархов".
Напомним
- Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому творить изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь.
- Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.