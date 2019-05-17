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"Батькивщина" предлагает помощь Зеленскому

Пятница, 17 мая 2019, 14:39

Заместитель председателя ВО "Батькивщина" Иван Крулько заявил о готовности партии помочь Владимиру Зеленскому после инаугурации реализовывать его инициативы.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает пресс-служба партии.

По его словам, сегодня нужно думать о том, как реализовать инициативы, которых ждет народ, поскольку Зеленский принимает страну "в чрезвычайно сложном состоянии".

Он отметил, что у "Батькивщина" уже есть наработанный план действий, прописанный в "Новом курсе Украины", с которым лидер партии Юлия Тимошенко шла на президентские выборы.

"Мы ожидаем, что Владимир Зеленский будет проукраинским и проевропейским президентом и сразу начнет выполнять то, о чем говорил, идя на выборы", - сказал Крулько.

"В частности, о необходимости принятия нового закона о выборах народных депутатов и отмене коррупционной мажоритарной составляющей, чего уже давно требует "Батькивщина", - добавил он.

Также нардеп подчеркнул, что в "Батькивщине" ждут, когда заработает закон о временных следственных комиссиях, а также снижения тарифов, закона о деофшоризации и "поставить на место олигархов".

Напомним

  • Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому творить изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь.
  • Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаЗеленскийинаугурация
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