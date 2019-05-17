Екс-голова КС назвав умову повернення статті про незаконне збагачення

Екс-голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук, звільнений нещодавно, вважає, що стаття про незаконне збагачення може повернутися у правове поле з урахуванням презумпції невинуватості.

В інтерв’ю "Українській правді" він зізнався, що "такої суворої реакції" суспільства на скасування статті про незаконне збагачення у КС не очікували.

За словами Шевчука, тут є юридичні питання, зрозумілі вузькому колу фахівців, а суспільно-політичне розуміння цих питань не завжди збігається.

Він наголосив, що за рішення про неконституційність статті про незаконне збагачення голосували більшість суддів КС, а свою особисту позицію не озвучив.

"Я не можу говорити від себе, лише від імені суду, який ухвалює рішення. Безумовно, з точки зору юридичної я і зараз стою на цих позиціях", – заявив Шевчук.

Він зазначив, що США не ратифікували 20 статтю Конвенції ООН про запобігання корупції щодо незаконного збагачення, бо у них діє презумпція невинуватості, та й у Штатах є інші статті для боротьби з корупцією.

"У нашому рішенні були ті ж аргументи, як і в Держдепу США", – сказав екс-голова КС.

"Як колись сказав суддя Верховного Суду США Ентоні Кеннеді, іноді нам доводиться приймати рішення, які нам самим не подобаються. Але ми мусимо приймати їх, бо вони правильні. У тому розумінні, що вони відповідають Конституції", – зазначив він.

Шевчук наголосив: "Найголовніший аргумент – що діє презумпція невинуватості. Тобто ви йдете по вулиці, до вас підходить поліція й каже, що ви вкрали гаманець. Ви кажете: "Ні, не я". А поліція каже: "А ви доведіть". Доведення злочину – це функція держави".

"Я думаю, що закінчиться турбулентність, пов'язана з президентськими виборами, і парламент нарешті прийме редакцію статті Кримінального Кодексу, яка відповідає Конституції. І все буде добре, вона запрацює", – сказав він.

Шевчук розповів, що на початку березня мав відкриту зустріч із членом команди Володимира Зеленського Андрієм Богданом із цього приводу:

"Тоді ще в кандидата у президенти Зеленського були і посли, і інші зацікавлені особи, політики, які питати його, що ж відбувається з рішенням КС і що робити далі йому як потенційному президенту, як запровадити нову редакцію цієї статті в наше законодавство, щоб вона відповідала Конституції. От ми юридичну тематику і обговорювали з паном Богданом".

Шевчук запевнив, що під час тієї розмови закон "про люстрацію" не згадувався.

Він уникнув відповіді на запитання, чи конституційний той закон: "Я не можу обговорювати справи, які перебувають у провадженні".

І не розповів, чи його звільнення пов’язане з тією справою: "Я не готовий коментувати це питання. Хай мине трохи часу. Немає нічого таємного, щоб не стало явним".

При цьому щодо скарги Запорізького феросплавного заводу Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова він сказав, що рішення ще немає, другий сенат обговорює проект рішення.