Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-голова КС назвав умову повернення статті про незаконне збагачення

П'ятниця, 17 травня 2019, 14:57

Екс-голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук, звільнений нещодавно, вважає, що стаття про незаконне збагачення може повернутися у правове поле з урахуванням презумпції невинуватості.

В інтерв’ю "Українській правді" він зізнався, що "такої суворої реакції" суспільства на скасування статті про незаконне збагачення у КС не очікували.

За словами Шевчука, тут є юридичні питання, зрозумілі вузькому колу фахівців, а суспільно-політичне розуміння цих питань не завжди збігається.

Він наголосив, що за рішення про неконституційність статті про незаконне збагачення  голосували більшість суддів КС, а свою особисту позицію не озвучив.

"Я не можу говорити від себе, лише від імені суду, який ухвалює рішення. Безумовно, з точки зору юридичної я і зараз стою на цих позиціях", – заявив Шевчук.

Він зазначив, що США не ратифікували 20 статтю Конвенції ООН про запобігання корупції щодо незаконного збагачення, бо у них діє презумпція невинуватості, та й у Штатах є інші статті для боротьби з корупцією.

"У нашому рішенні були ті ж аргументи, як і в Держдепу США", – сказав екс-голова КС.

"Як колись сказав суддя Верховного Суду США Ентоні Кеннеді, іноді нам доводиться приймати рішення, які нам самим не подобаються. Але ми мусимо приймати їх, бо вони правильні. У тому розумінні, що вони відповідають Конституції", – зазначив він.

Шевчук наголосив: "Найголовніший аргумент – що діє презумпція невинуватості. Тобто ви йдете по вулиці, до вас підходить поліція й каже, що ви вкрали гаманець. Ви кажете: "Ні, не я". А поліція каже: "А ви доведіть". Доведення злочину – це функція держави".

"Я думаю, що закінчиться турбулентність, пов'язана з президентськими виборами, і парламент нарешті прийме редакцію статті Кримінального Кодексу, яка відповідає Конституції. І все буде добре, вона запрацює", – сказав він.

Шевчук розповів, що на початку березня мав відкриту зустріч із членом команди Володимира Зеленського Андрієм Богданом із цього приводу:

"Тоді ще в кандидата у президенти Зеленського були і посли, і інші зацікавлені особи, політики, які питати його, що ж відбувається з рішенням КС і що робити далі йому як потенційному президенту, як запровадити нову редакцію цієї статті в наше законодавство, щоб вона відповідала Конституції. От ми юридичну тематику і обговорювали з паном Богданом".

Шевчук запевнив, що під час тієї розмови закон "про люстрацію" не згадувався.

Він уникнув відповіді на запитання, чи конституційний той закон: "Я не можу обговорювати справи, які перебувають у провадженні".

І не розповів, чи його звільнення пов’язане з тією справою: "Я не готовий коментувати це питання. Хай мине трохи часу. Немає нічого таємного, щоб не стало явним".

При цьому щодо скарги Запорізького феросплавного заводу Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова він сказав, що рішення ще немає, другий сенат обговорює проект рішення.

Теми: КСзаконодавствокорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: