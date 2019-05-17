Экс-глава КС назвал условие возвращения статьи о незаконном обогащении

Экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук, уволенный недавно, считает, что статья о незаконном обогащении может вернуться в правовое поле с учетом презумпции невиновности.

В интервью "Украинской правде" он признался, что "такой суровой реакции" общества на отмену статьи о незаконном обогащении в КС не ожидали.

По словам Шевчука, здесь есть юридические вопросы, понятные узкому кругу специалистов, а общественно-политическое понимание этих вопросов не всегда совпадает.

Он отметил, что за решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении голосовали большинство судей КС, а свою личную позицию не озвучил.

"Я не могу говорить от себя, только от имени суда, который принимает решения. Безусловно, с точки зрения юридической я и сейчас стою на этих позициях", – заявил Шевчук.

Он отметил, что США не ратифицировали 20 статью Конвенции ООН о предотвращении коррупции относительно незаконного обогащения, потому что у них действует презумпция невиновности, да в Штатах есть другие статьи для борьбы с коррупцией.

"В нашем решении были те же аргументы, как и у Госдепа США", – сказал экс-глава КС.

"Как когда-то сказал судья Верховного Суда США Энтони Кеннеди, иногда нам приходится принимать решения, которые нам самим не нравятся. Но мы должны принимать их, потому что они правильные. В том смысле, что они соответствуют Конституции", – отметил он.

Шевчук подчеркнул: "Самый главный аргумент – что действует презумпция невиновности. То есть вы идете по улице, к вам подходит полиция и говорит, что вы украли кошелек. Вы говорите: "Нет, не я". А полиция говорит: "А вы докажите". Доказывание преступления – это функция государства".

"Я думаю, что закончится турбулентность, связанная с президентскими выборами, и парламент наконец примет редакцию статьи Уголовного Кодекса, которая соответствует Конституции. И все будет хорошо, она заработает", - сказал он.

Шевчук рассказал, что в начале марта имел открытую встречу с членом команды Владимира Зеленского Андреем Богданом по этому поводу:

"Тогда еще у кандидата в президенты Зеленского были и послы, и другие заинтересованные лица, политики, которые спрашивали его, что же происходит с решением КС и что делать дальше ему как потенциальному президенту, как ввести новую редакцию этой статьи в наше законодательство, чтобы она соответствовала Конституции. Вот мы юридическую тематику и обсуждали с господином Богданом".

Шевчук заверил, что во время этого разговора закон "о люстрации" не упоминался.

Он ушел от ответа на вопрос, конституционен ли тот закон: "Я не могу обсуждать дела, которые находятся в производстве".

И не рассказал, было ли его увольнение связано с тем делом: "Я не готов комментировать этот вопрос. Пусть пройдет немного времени. Нет ничего тайного, что не стало бы явным".

При этом о жалобе Запорожского ферросплавного завода Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова он сказал, что решения еще нет, второй сенат обсуждает проект решения.