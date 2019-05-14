Конституційний суд звільнив свого голову

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Вівторок, 14 травня 2019, 19:39

Судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у КС.

Відповідне рішення колеги Шевчука ухвалили під час засідання у вівторок.

Співрозмовник зазначив, що рішення членів КС є остаточним і не потребує додаткових затверджень.

За даними Bihus.Info, рішення підтримали 12 суддів з 18.

Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні і істотні порушення.

Зокрема, у документі йдеться: "Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді".

Відповідно до закону, за відсутності голови КС його обов’язки виконує заступник, а за відсутності обох – старший за віком суддя. Наразі заступником голови є Олександр Тупицький.

Водночас, за даними "Інтерфаксу", на засіданні у вівторок судді також призначили нового очільника суду.

Пізніше на сайті КС з'явилась постанова про звільнення Шевчука. 

Нагадаємо:

  • Перед цим судді Конституційного суду висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
  • Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
  • Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
  • За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільненняШевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.

Українська правда

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