Конституційний суд звільнив свого голову

Судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у КС.

Відповідне рішення колеги Шевчука ухвалили під час засідання у вівторок.

Співрозмовник зазначив, що рішення членів КС є остаточним і не потребує додаткових затверджень.

За даними Bihus.Info, рішення підтримали 12 суддів з 18.

Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні і істотні порушення.

Зокрема, у документі йдеться: "Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді".

Відповідно до закону, за відсутності голови КС його обов’язки виконує заступник, а за відсутності обох – старший за віком суддя. Наразі заступником голови є Олександр Тупицький.

Водночас, за даними "Інтерфаксу", на засіданні у вівторок судді також призначили нового очільника суду.

Пізніше на сайті КС з'явилась постанова про звільнення Шевчука.

Нагадаємо: