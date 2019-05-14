Конституційний суд звільнив свого голову
Судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
Про це "Українській правді" повідомили джерела у КС.
Відповідне рішення колеги Шевчука ухвалили під час засідання у вівторок.
Співрозмовник зазначив, що рішення членів КС є остаточним і не потребує додаткових затверджень.
За даними Bihus.Info, рішення підтримали 12 суддів з 18.
Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні і істотні порушення.
Зокрема, у документі йдеться: "Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді".
Відповідно до закону, за відсутності голови КС його обов’язки виконує заступник, а за відсутності обох – старший за віком суддя. Наразі заступником голови є Олександр Тупицький.
Водночас, за даними "Інтерфаксу", на засіданні у вівторок судді також призначили нового очільника суду.
Пізніше на сайті КС з'явилась постанова про звільнення Шевчука.
Нагадаємо:
- Перед цим судді Конституційного суду висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільненняШевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.
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