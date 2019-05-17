Турчинов готує заяву про відставку – джерело

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов збирається у відставку до завершення каденції президенства Петра Порошенка.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили джерела в РНБО.

За словами співрозмовника УП, у відомстві готують відповідну заяву про звільнення, яку подадуть на підпис президенту Петру Порошенку.

Джерела в Адміністрації президента підтвердили, що заяву Турчинов напише 17 травня.

Указом президента Порошенка Турчинова призначили на посаду секретаря РНБО у грудні 2014 року.

Після революції у 2013-2014 рр. і втечі екс-президента Віктора Януковича Турчинов очолив країну. Він виконував обов’язки глави держави з лютого до червня 2014 року.

До того Турчинов був нардепом від партії "Батьківщина", а в 2005 році - очільником Служби безпеки.

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