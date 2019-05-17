Турчинов готує заяву про відставку – джерело

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П'ятниця, 17 травня 2019, 15:07
УНІАН

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов збирається у відставку до завершення каденції президенства Петра Порошенка.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили джерела в РНБО.

За словами співрозмовника УП, у відомстві готують відповідну заяву про звільнення, яку подадуть на підпис президенту Петру Порошенку.

Джерела в Адміністрації президента підтвердили, що заяву Турчинов напише 17 травня.

Указом президента Порошенка Турчинова призначили на посаду секретаря РНБО у грудні 2014 року.

Після революції у 2013-2014 рр. і втечі екс-президента Віктора Януковича Турчинов очолив країну. Він виконував обов’язки глави держави з лютого до червня 2014 року.

До того Турчинов був нардепом від партії "Батьківщина", а в 2005 році - очільником Служби безпеки.

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Нагадаємо:

  • Інавгурація Володимира Зеленського запланована на 10 ранку 20 травня.
  • Разом з Порошенком покинути Банкову мають і посадовці Адміністрації президента.
  • Джерела в АП повідоміли, що більшість в адміністрації планує подати заяви про звільнення 19 травня.
  • Уже подали у відставку перший заступник голови АП Віталій Ковальчук, заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.
  • 11 травня Порошенко звільнив Олексія Філатова з посади заступника глави адміністрації президента.
  • Подали заяви про звільнення представник президента у Верховній Раді і член фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко і уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Українська правда

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Теми: Порошенко Турчинов


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