Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію

Новообраний президент Володимир Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.

Про це він повідомив у Facebook.

Він заявив, що "дуже хотів би скласти президентську присягу дивлячись народу в очі".

"Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - написав він.

Він додав, що його інавгурація буде транслюватися на великих екранах.

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