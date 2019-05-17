Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію
П'ятниця, 17 травня 2019, 20:16
Новообраний президент Володимир Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.
Про це він повідомив у Facebook.
Він заявив, що "дуже хотів би скласти президентську присягу дивлячись народу в очі".
"Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - написав він.
Він додав, що його інавгурація буде транслюватися на великих екранах.
Читайте також: Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура
Нагадаємо:
- 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
Українська правда