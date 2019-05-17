Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк смотреть его инаугурацию
Пятница, 17 мая 2019, 20:16
Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
Об этом он сообщил в Facebook.
Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".
"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.
Он добавил, что его инаугурация будет транслироваться на больших экранах.
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Напомним:
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
Украинская правда