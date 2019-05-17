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Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк смотреть его инаугурацию

Пятница, 17 мая 2019, 20:16
Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк смотреть его инаугурацию

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Об этом он сообщил в Facebook.

Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Он добавил, что его инаугурация будет транслироваться на больших экранах.

Читайте также: Как будет проходить инаугурация Зеленского: текст присяги и процедура

Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийинаугурацияКиев
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