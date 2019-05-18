Вибух у банку: фінустанова спростувала дані поліції про постраждалих
Внаслідок вибуху у відділенні ПриватБанку у Старобільську, де невідомий підірвав себе бойовою гранатою, клієнти та працівники банку не постраждали, один поліцейський зазнав контузії.
Про це заявили у прес-службі фінустанови, пише Інтерфакс-Україна.
"У Старобільську (Луганська обл.) клієнт прийшов у відділення з гранатою і намагався отримати кредит за підробленими документами. Після виклику поліції він спробував кинути гранату в людей, але підірвався сам, отримавши травми, не сумісні з життям. На щастя, ніхто з клієнтів не постраждав, за винятком поліцейського, який отримав контузію", - йдеться у коментарі ПриватБанку.
У фінустанові додали, що співробітнику поліції, який постраждав внаслідок вибуху, було надано необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо,
- 17 травня у поліції Луганської обл. заявили, що у Старобільську внаслідок підриву гранати один чоловік загинув на місці, тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 5 цивільних осіб, двоє з яких - працівники банку, троє – місцеві мешканці, які перебували у приміщенні банку.
- Також повідомлялося про поранення співробітника слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції.