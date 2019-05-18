Вибух у банку: фінустанова спростувала дані поліції про постраждалих

Внаслідок вибуху у відділенні ПриватБанку у Старобільську, де невідомий підірвав себе бойовою гранатою, клієнти та працівники банку не постраждали, один поліцейський зазнав контузії.

Про це заявили у прес-службі фінустанови, пише Інтерфакс-Україна.

"У Старобільську (Луганська обл.) клієнт прийшов у відділення з гранатою і намагався отримати кредит за підробленими документами. Після виклику поліції він спробував кинути гранату в людей, але підірвався сам, отримавши травми, не сумісні з життям. На щастя, ніхто з клієнтів не постраждав, за винятком поліцейського, який отримав контузію", - йдеться у коментарі ПриватБанку.

У фінустанові додали, що співробітнику поліції, який постраждав внаслідок вибуху, було надано необхідну медичну допомогу.

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