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Вибух у банку: фінустанова спростувала дані поліції про постраждалих

Субота, 18 травня 2019, 09:56

Внаслідок вибуху у відділенні ПриватБанку у Старобільську, де невідомий підірвав себе бойовою гранатою, клієнти та працівники банку не постраждали, один поліцейський зазнав контузії. 

Про це заявили у прес-службі фінустанови, пише Інтерфакс-Україна.

"У Старобільську (Луганська обл.) клієнт прийшов у відділення з гранатою і намагався отримати кредит за підробленими документами. Після виклику поліції він спробував кинути гранату в людей, але підірвався сам, отримавши травми, не сумісні з життям. На щастя, ніхто з клієнтів не постраждав, за винятком поліцейського, який отримав контузію", - йдеться у коментарі ПриватБанку. 

У фінустанові додали, що співробітнику поліції, який постраждав внаслідок вибуху, було надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 

  • 17 травня у поліції Луганської обл. заявили, що у Старобільську внаслідок підриву гранати один чоловік загинув на місці, тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 5 цивільних осіб, двоє з яких - працівники банку, троє – місцеві мешканці, які перебували у приміщенні банку. 
  • Також повідомлялося про поранення співробітника слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції. 

Теми: ПриватвибухЛуганська областьжертви
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