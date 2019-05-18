Взрыв в банке: финучреждение опровергло данные полиции о пострадавших
В результате взрыва в отделении ПриватБанка в Старобельске, где неизвестный взорвал боевую гранату, клиенты и работники банка не пострадали, один полицейский получил контузию.
Об этом заявили в пресс-службе финучреждения, пишет Интерфакс-Украина.
"В Старобельске (Луганская обл.) клиент пришел в отделение с гранатой и пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции он попытался бросить гранату в людей, но подорвался сам, получив травмы, не совместимые с жизнью. К счастью, никто из клиентов не пострадал, за исключением полицейского, который получил контузию", - говорится в комментарии ПриватБанка.
В финучреждении добавили, что сотруднику полиции, который пострадал в результате взрыва, была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним,
- 17 мая в полиции Луганской обл. заявили, что в Старобельске результате подрыва гранаты один человек погиб на месте, телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, двое из которых - сотрудники банка, трое - местные жители, которые находились в помещении банка.
- Также сообщалось о ранении сотрудника следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.