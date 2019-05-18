Взрыв в банке: финучреждение опровергло данные полиции о пострадавших

В результате взрыва в отделении ПриватБанка в Старобельске, где неизвестный взорвал боевую гранату, клиенты и работники банка не пострадали, один полицейский получил контузию.

Об этом заявили в пресс-службе финучреждения, пишет Интерфакс-Украина.

"В Старобельске (Луганская обл.) клиент пришел в отделение с гранатой и пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции он попытался бросить гранату в людей, но подорвался сам, получив травмы, не совместимые с жизнью. К счастью, никто из клиентов не пострадал, за исключением полицейского, который получил контузию", - говорится в комментарии ПриватБанка.

В финучреждении добавили, что сотруднику полиции, который пострадал в результате взрыва, была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним,