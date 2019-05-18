Вбивця співробітниці СІЗО Одеси отримав довічне

Підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО визнано винним у скоєні злочину та засуджено до довічного позбавлення волі.

Відповідний рішення ухвалив Малиновський райсуд м.Одеси, наразі вирок законної сили не набрав, повідомляє прес-служба суду.

Чоловіка визнано винним у скоєні злочину за п.3 ч.2 с.115 Кримінального кодексу - умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

"У судових засіданнях обвинувачений провину не визнав. При визначені виду та міри покарання обвинуваченому судом враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік та соціальне положення, характер, мотив та обставини вчиненого злочину, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання", - йдеться у повідомленні.

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