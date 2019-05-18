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Вбивця співробітниці СІЗО Одеси отримав довічне

Субота, 18 травня 2019, 11:57

Підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО визнано винним у скоєні злочину та засуджено до довічного позбавлення волі.

Відповідний рішення ухвалив Малиновський райсуд м.Одеси, наразі вирок законної сили не набрав, повідомляє прес-служба суду.

Чоловіка визнано винним у скоєні злочину за п.3 ч.2 с.115 Кримінального кодексу - умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

"У судових засіданнях обвинувачений провину не визнав. При визначені виду та міри покарання обвинуваченому судом враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік та соціальне положення, характер, мотив та обставини вчиненого злочину, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо,

  • У серпні 2017 року у 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко.  Обвинувачений, перебуваючи під вартою у СІЗО, зґвалтував і задушив жінку, завдав співробітниці ізолятора ножові поранення, після чого розчленував тіло та сховав у баку для сміття. 
  • Вбивство сталося на території свинарника, де в порушення інструкцій працював підозрюваний, пише видання.
  • Раніше підозрюваний притягувався до відповідальності за статтями 187 і 115 КК України - розбій та умисне вбивство. Також у нього є судимість за зґвалтування.
  • На час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників СІЗО начальника ізолятора В'ячеслава Коваля було відсторонено від посади.  

Українська правда
Теми: ОдесавбивствосудСІЗО
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