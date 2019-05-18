Убийца сотрудницы Одесского СИЗО получил пожизненное
Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Соответствующий решение принял Малиновский райсуд Одессы, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.
Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.3 ч.2 с.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.
"В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому суд учитывал степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - говорится в сообщении.
Напомним,
- В августе 2017 г. в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елены Порошенко. Обвиняемый, находясь под стражей в СИЗО, изнасиловал и задушил женщину, нанес сотрудницы изолятора ножевые ранения, после чего расчленил тело и спрятал в баке для мусора.
- Убийство произошло на территории свинарника, где в нарушение инструкций работал подозреваемый, пишет издание.
- Ранее подозреваемый привлекался к ответственности по статьям 187 и 115 УК Украины - разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование.
- На время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников СИЗО начальника изолятора Вячеслав Коваль был отстранен от должности.