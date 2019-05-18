Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийца сотрудницы Одесского СИЗО получил пожизненное

Суббота, 18 мая 2019, 11:57

Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Соответствующий решение принял Малиновский райсуд Одессы, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.3 ч.2 с.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

"В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому суд учитывал степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • В августе 2017 г. в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елены Порошенко. Обвиняемый, находясь под стражей в СИЗО, изнасиловал и задушил женщину, нанес сотрудницы изолятора ножевые ранения, после чего расчленил тело и спрятал в баке для мусора.
  • Убийство произошло на территории свинарника, где в нарушение инструкций работал подозреваемый, пишет издание.
  • Ранее подозреваемый привлекался к ответственности по статьям 187 и 115 УК Украины - разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование.
  • На время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников СИЗО начальника изолятора Вячеслав Коваль был отстранен от должности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаубийствосудСИЗО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: