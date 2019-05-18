Убийца сотрудницы Одесского СИЗО получил пожизненное

Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Соответствующий решение принял Малиновский райсуд Одессы, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.3 ч.2 с.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

"В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому суд учитывал степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - говорится в сообщении.

Напомним,