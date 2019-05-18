Кличко заявив, що УДАР піде на вибори
Партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
Про це лідер політсили, мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише Укрінформ.
"Партія УДАР буде однозначно брати участь у виборах до Верховної Ради", - сказав Кличко.
Водночас він не надав прямої відповіді щодо участі свого брата Володимира Кличка у політичних процесах.
"Що стосується Володимира, то йому не байдуже щодо процесів, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, що Україна стала по-справжньому європейською країною", - сказав, зокрема, Кличко.
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Нагадаємо:
- Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
- Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
- Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
- У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.