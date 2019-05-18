Кличко заявив, що УДАР піде на вибори

8404 перегляди
Субота, 18 травня 2019, 15:39

Партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.

Про це лідер політсили, мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише Укрінформ.

"Партія УДАР буде однозначно брати участь у виборах до Верховної Ради", - сказав Кличко.

Водночас він не надав прямої відповіді щодо участі свого брата Володимира Кличка у політичних процесах.

"Що стосується Володимира, то йому не байдуже щодо процесів, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, що Україна стала по-справжньому європейською країною", - сказав, зокрема, Кличко.

Читайте також: Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ

Нагадаємо:

  • Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
  • Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
  • Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
  • У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кличко Удар вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ 13 травня 2019, 06:00
Володимир Кличко може очолити список УДАРу на виборах в Раду – джерела 8 травня 2019, 17:57
Кличко продав екскурсію Києвом за $50 тисяч 5 травня 2019, 08:58
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?