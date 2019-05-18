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Кличко заявив, що УДАР піде на вибори

Субота, 18 травня 2019, 15:39
Кличко заявив, що УДАР піде на вибори

Партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.

Про це лідер політсили, мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише Укрінформ.

"Партія УДАР буде однозначно брати участь у виборах до Верховної Ради", - сказав Кличко.

Водночас він не надав прямої відповіді щодо участі свого брата Володимира Кличка у політичних процесах.

"Що стосується Володимира, то йому не байдуже щодо процесів, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, що Україна стала по-справжньому європейською країною", - сказав, зокрема, Кличко.

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Нагадаємо:

  • Як писала "Українська правда", ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.
  • Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.
  • Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.
  • У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоУдарвибори
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