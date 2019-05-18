Кличко заявив, що УДАР піде на вибори

Партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.

Про це лідер політсили, мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише Укрінформ.

"Партія УДАР буде однозначно брати участь у виборах до Верховної Ради", - сказав Кличко.

Водночас він не надав прямої відповіді щодо участі свого брата Володимира Кличка у політичних процесах.

"Що стосується Володимира, то йому не байдуже щодо процесів, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, що Україна стала по-справжньому європейською країною", - сказав, зокрема, Кличко.

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