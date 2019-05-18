Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы

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Суббота, 18 мая 2019, 15:39

Партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом лидер политсилы, мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", пишет Укринформ.

"Партия УДАР будет однозначно принимать участие в выборах в Верховную Раду", - сказал Кличко.

В то же время он не дал прямого ответа относительно участия своего брата Владимира Кличко в политических процессах.

"Что касается Владимира, то ему не безразлично относительно процессов, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он является патриотом и делает все для того, что Украина стала по-настоящему европейской страной", - сказал, в частности, Кличко.

Напомним:

  • Как писала "Украинская правда", еще перед вторым туром президентских выборов мэр Киева Виталий Кличко сообщил президенту Петру Порошенко, что партия УДАР будет баллотироваться в Верховную Раду отдельно от БПП.
  • Однако сам Кличко, как сообщалось, не собирается покидать кресло мэра и идти в депутаты.
  • Кроме того, сообщалось, что список УДАРа на парламентских выборах может возглавить брат Виталия Кличко Владимир.
  • В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.

Украинская правда

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Темы: Кличко Удар виборы


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