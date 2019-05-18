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Бойовики обстріляли житлові будинки Золотого-1 на Луганщині

Субота, 18 травня 2019, 16:42

Збройні формування Російської Федерації знову обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-1 Попаснянського району Луганської області.

 
Усі фото Української сторони СЦКК

Про це повідомляє у суботу Українська сторона СЦКК, яка 17 травня здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу.

 

"Встановлено, що близько сьомої ранку збройними формуваннями РФ з напрямку Первомайськ здійснено обстріл населеного пункту Золоте-1 із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм", - йдеться в повідомленні.

 

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

В ході проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок та розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор та кухня, вікна у спальні.

 

"Власник будинку повідомив, що під час обстрілу він вийшов на вулицю, і це його врятувало від загибелі", - йдеться в повідомленні.

 

Водночас під час обстрілу зазнали пошкоджень і сусідні будинки, де було зафіксовано вибите скло у вікнах житлових та господарчих будівлях, ще в одному помешканні по вулиці Чайковського пошкоджено вікна у теплиці та бесідці.

"Прибувши на місце обстрілу по вулиці Молодіжна, представники УС СЦКК зафіксували шість свіжих вирв від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 60 метрів від автомобільного шляхопроводу, що з’єднує населені пункти Золоте і Гірське. Важливо зазначити, що неподалік розташована школа і коледж, що саме по цій дорозі щодня ходять дорослі і діти", - підкреслили в УС СЦКК.

При цьому на місці обстрілу за третьою адресою зафіксовано шість вирв від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

Українська правда

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Теми: ДонбасЛуганська областьОб'єднані сили на Донбасі
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