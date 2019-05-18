Боевики обстреляли жилые дома Золотого-1 в Луганской области

Вооруженные формирования Российской Федерации вновь обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-1 Попаснянского района Луганской области.

Фото Украинской стороны СЦКК

Об этом сообщает в субботу Украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела.

"Установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ по направлению Первомайска осуществлено обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела нет.

В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано, что по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне.

"Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели", - говорится в сообщении.

В то же время во время обстрела были повреждены и соседние дома, где были зафиксированы выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных постройках, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

"Прибыв на место обстрела по улице Молодежная, представители УС СЦКК зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 60 метров от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горный. Важно отметить, что неподалеку расположена школа и колледж, что именно по этой дороге ежедневно ходят взрослые и дети", - подчеркнули в УС СЦКК.

При этом на месте обстрела по третьему адресу зафиксировано шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.