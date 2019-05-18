Харківська міськрада продовжує домагатися знесення намету волонтерів
Субота, 18 травня 2019, 17:51
Харківська міськрада подасть у Другий апеляційний суд апеляцію на рішення Харківського окружного адмінсуду, який відмовився заборонити проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.
"Сьогодні апеляція буде подана", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Нагадаємо:
- 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.
- Міська влада видала припис, датований 11 травня, яким зобов’язує волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. Відповідно до документу, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.
- 14 травня у центрі Харкова відбувся мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.
- Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати у наметі волонтерів у центрі Харкова для збору допомоги армії свою громадську приймальню.
- 17 травня Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.