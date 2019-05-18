Харківська міськрада продовжує домагатися знесення намету волонтерів

Харківська міськрада подасть у Другий апеляційний суд апеляцію на рішення Харківського окружного адмінсуду, який відмовився заборонити проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.

"Сьогодні апеляція буде подана", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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