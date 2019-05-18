Харківська міськрада продовжує домагатися знесення намету волонтерів

4709 переглядів
Субота, 18 травня 2019, 17:51

Харківська міськрада подасть у Другий апеляційний суд апеляцію на рішення Харківського окружного адмінсуду, який відмовився заборонити проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.

"Сьогодні апеляція буде подана", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Нагадаємо:

  • 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.
  • Міська влада видала припис, датований 11 травня, яким зобов’язує волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. Відповідно до документу, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.
  • 14 травня у центрі Харкова відбувся мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.
  • Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати  у наметі волонтерів у центрі Харкова для збору допомоги армії свою громадську приймальню. 
  • 17 травня Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінування 19 торгових центрів у Харкові не підтвердилося 18 травня 2019, 10:59
Харків: суд дозволив залишити намет волонтерів у центрі міста 18 травня 2019, 01:11
У ДТП за участю евакуатора постраждали 4 людини 15 травня 2019, 18:43
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
технології

19 цікавих гаджетів для дітей, які насправді створені для батьків

дослідження

Татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків