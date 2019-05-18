Харьковский горсовет продолжает добиваться сноса палатки волонтеров

Харьковский горсовет в субботу подаст во Второй апелляционный суд апелляцию на решение Харьковского окружного админсуда, отказавшегося запретить проведение бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Сегодня апелляция будет подана", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним,