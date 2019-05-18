Харьковский горсовет продолжает добиваться сноса палатки волонтеров

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Суббота, 18 мая 2019, 17:51

Харьковский горсовет в субботу подаст во Второй апелляционный суд апелляцию на решение Харьковского окружного админсуда, отказавшегося запретить проведение бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Сегодня апелляция будет подана", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним,

  • 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
  • Городская власть выдала приписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
  • 14 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
  • Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.
  • 17 мая Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, которая просила убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.

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Темы: Харьков суд


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