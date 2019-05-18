На Донбасі поранено 3 військових

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Субота, 18 травня 2019, 18:24

У суботу внаслідок обстрілів бойовиків троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм – поблизу населеного пункту Новотошківське; п'ять разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Кримське; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу смт Південне.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в прес-центрі ООС.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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