На Донбассе ранено 3 военных

В субботу в результате обстрелов боевиков трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Враг открывал огонь по позициям Объединенных сил с артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское; пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Крымское; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт Южное.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре ООС.