У Британії знімуть фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері

977 переглядів
Неділя, 19 травня 2019, 06:55

Британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє ВВС.

Автори сценарію - Адам Паттерсон і Деклан Лоун. "Ми вважаємо за велику честь розповісти цю історію", - заявили вони.

За їх словами, в основі їхньої роботи - "великі і ретельні дослідження" цієї події.

Фільм розповість про жителів міста, які "демонстрували надзвичайний героїзм" у той час, поки розгорталися події справи Скрипалів.

Назва стрічки, дата виходу і склад акторів поки не оголошені.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.
  • За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.
  • Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
  • Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.
  • Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Британія Скрипаль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Екс-глава МЗС Британії Джонсон має найбільше шансів замінити Мей на посаді прем'єра - опитування 18 травня 2019, 03:08
Держсекретар США прибув до Британії на тлі іранських ядерних погроз 8 травня 2019, 16:31
Головред WikiLeaks розповів про стан Ассанжа у в'язниці 8 травня 2019, 06:13
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
технології

19 цікавих гаджетів для дітей, які насправді створені для батьків

дослідження

Татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків