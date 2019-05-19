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У Британії знімуть фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері

Неділя, 19 травня 2019, 06:55

Британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє ВВС.

Автори сценарію - Адам Паттерсон і Деклан Лоун. "Ми вважаємо за велику честь розповісти цю історію", - заявили вони.

За їх словами, в основі їхньої роботи - "великі і ретельні дослідження" цієї події.

Фільм розповість про жителів міста, які "демонстрували надзвичайний героїзм" у той час, поки розгорталися події справи Скрипалів.

Назва стрічки, дата виходу і склад акторів поки не оголошені.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.
  • За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.
  • Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
  • Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.
  • Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяСкрипаль
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