У Британії знімуть фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері

Британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє ВВС.

Автори сценарію - Адам Паттерсон і Деклан Лоун. "Ми вважаємо за велику честь розповісти цю історію", - заявили вони.

За їх словами, в основі їхньої роботи - "великі і ретельні дослідження" цієї події.

Фільм розповість про жителів міста, які "демонстрували надзвичайний героїзм" у той час, поки розгорталися події справи Скрипалів.

Назва стрічки, дата виходу і склад акторів поки не оголошені.

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