В Британии снимут фильм об отравлении Скрипалей в Солсбери

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Воскресенье, 19 мая 2019, 06:55

Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает ВВС.

Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун. "Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - заявили они.

По их словам, в основе их работы - "большие и тщательные исследования" этого события.

Фильм расскажет о жителях города, которые "демонстрировали чрезвычайный героизм" в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.

Название фильма, дата выхода и состав актеров пока не объявлены.

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Напоминаем:

  • Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года.
  • По данным следствия, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.
  • Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.
  • Британские власти уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямиком к президенту РФ Владимиру Путину.
  • Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.

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Темы: Британия Скрипаль


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