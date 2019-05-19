В Британии снимут фильм об отравлении Скрипалей в Солсбери
Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом сообщает ВВС.
Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун. "Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - заявили они.
По их словам, в основе их работы - "большие и тщательные исследования" этого события.
Фильм расскажет о жителях города, которые "демонстрировали чрезвычайный героизм" в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.
Название фильма, дата выхода и состав актеров пока не объявлены.
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Напоминаем:
- Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года.
- По данным следствия, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.
- Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.
- Британские власти уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямиком к президенту РФ Владимиру Путину.
- Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.
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