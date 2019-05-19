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ООС: бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, без втрат

Неділя, 19 травня 2019, 18:34

У неділю від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4; з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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