ООС: боевики стреляли из минометов и гранатометов, без потерь
В воскресенье от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.
"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Водяное.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.
Отмечается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
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