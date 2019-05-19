"Шахтар" переміг "Зорю" і достроково став чемпіоном України

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Неділя, 19 травня 2019, 19:07

Донецький "Шахтар", обігравши луганську "Зорю" з рахунком 1:0, за три тури до завершення Прем'єр-Ліги здобув титул чемпіона України.

"Шахтар" продовжує випереджати київське "Динамо" на 11 очок і став недосяжним для свого найголовнішого конкурента у боротьбі за першу позицію у турнірній таблиці.

У матчі 29-го туру "Шахтар" мав повну перевагу в матчі з луганчанами і рахунок міг бути куди більшим.

На 11-й хвилині був забитий єдиний гол в цій грі. Після пасу від Сергія Болбата Жуніор Мораєс легко переграв Микиту Шевченка - 1:0. Через десять хвилин Мораєс міг оформити дубль, але цього разу Шевченко рятує ворота "Зорі". На 43-й хвилині Мораєс мав ще одну нагоду, щоб збільшити перевагу, але його удар був заблокований захисником.

У "Зорі" за весь матч був чи не єдиний момент, але на удар Богдана Леднєва зреагував Андрій П'ятов.

У завершальні 45-ть хвилин "Шахтар" продовжував домінувати і не реалізовувати моменти біля воріт "Зорі". Найбільш реальний шанс у "гірників" мав знову таки Мораєс. Після удару бразильського українця Шевченко у шпагаті перевів м`яча на кутовий.

Нагадаємо:

  • "Динамо" в  матчі 29-го туру в Києві перемогло "Маріуполь" з рахунком 2:1.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол


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