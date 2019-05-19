"Шахтер" победил "Зарю" и досрочно стал чемпионом Украины

Донецкий "Шахтер", обыграв луганскую "Зарю" со счетом 1:0, за три тура до завершения Премьер-Лиги получил титул чемпиона Украины.

"Шахтер" продолжает опережать киевское "Динамо" на 11 очков и стал недосягаемым для своего главного конкурента в борьбе за первую позицию в турнирной таблице.

В матче 29-го тура "Шахтер" имел полное преимущество в матче с луганчанами и счет мог быть куда больше.

На 11-й минуте был забит единственный гол в этой игре. После паса от Сергея Болбата Жуниор Мораес легко переиграл Никиту Шевченко - 1:0. Через десять минут Мораес мог оформить дубль, но на этот раз Шевченко спасает ворота "Зари". На 43-й минуте Мораес имел еще одну возможность, чтобы увеличить преимущество, но его удар был заблокирован защитником.

В "Заре" за весь матч был едва ли не единственный момент, но на удар Богдана Леднева среагировал Андрей Пятов.

В заключительные 45-ть минут "Шахтер" продолжал доминировать и не реализовывать моменты у ворот "Зари". Наиболее реальный шанс у "горняков" имел опять-таки Мораес. После удара бразильского украинца Шевченко в шпагате перевел мяч на угловой.

Напомним: