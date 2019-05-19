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З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість

Неділя, 19 травня 2019, 19:18
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість

Дніпровський райсуд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого у 2011 році за вбивство. 

Відповідну ухвалу суду від 6 травня 2019 р. оприлюднено у реєстрі судових рішень. 

За даними судового засідання, Лозінський звернувся до суду із заявою, в якій просив зняти з нього судимість, вказавши, що "має право на дострокове зняття судимості, оскільки положення ч. 2 ст. 91 КК України (Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини - ред.), які погіршують його становище, на нього не розповсюджуються, оскільки не мають зворотної дії в часі. 

"Зняти з ОСОБА_1 (Лозінський - ред.) судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 р. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року", - йдеться у рішенні суду. 

За матеріалами суду,  з дня, коли Лозінського було достроково звільнено від відбування покарання, минуло понад 3 роки.

"Тобто більше, ніж половина строку погашення судимості за вчинення тяжкого злочину, до якого відноситься найтяжчий із вчинених ним злочинів. Дані, що строк погашення судимості переривався, відсутні", - зазначено в ухвалі суду.  

З 6 квітня 2016 року діяльність Лозінського "була направлена на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, що пов’язане зі сферою сільського господарства".

"Відповідно до характеристики Голованівської сільради Кіровоградської області від 15 березня 2019 року Лозінський з 7 квітня 2016 року зарекомендував себе винятково з позитивної сторони ... Ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району (ТОВ Агрофірма "Копенкувате"). За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військомату. Неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку", - зазначено в ухвалі суду. 

На переконання суду, такі обставини "дають підстави вважати, що після відбуття покарання у виді позбавлення волі засуджений своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення".

Нагадаємо:

  • 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.
  • У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Лозінського до 15 років позбавлення волі починаючи з березня 2010 року.
  • Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, а в березні 2014 року Вищий спецсуд скоротив термін до 10 років.
  • У червні 2014 року Бориспільський райсуд навіть відпустив Лозинського на свободу за станом здоров'я, проте вже наступного дня його повернули назад у колонію.
  • У лютому 2016 року Бориспільський райсуд застосував умовно-дострокове звільнення до Лозінського, задовольнивши клопотання його адвоката.  6 квітня Апеляційний суд Київської області підтвердив законність умовно-дострокового звільнення Лозінського.
  • 7 квітня 2016 року Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко". 

Українська правда

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Теми: Лозінськийвбивствосуд
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