З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість

Дніпровський райсуд Києва зняв судимість з екс-нардепа Віктора Лозінського, засудженого у 2011 році за вбивство.

Відповідну ухвалу суду від 6 травня 2019 р. оприлюднено у реєстрі судових рішень.

За даними судового засідання, Лозінський звернувся до суду із заявою, в якій просив зняти з нього судимість, вказавши, що "має право на дострокове зняття судимості, оскільки положення ч. 2 ст. 91 КК України (Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини - ред.), які погіршують його становище, на нього не розповсюджуються, оскільки не мають зворотної дії в часі.

"Зняти з ОСОБА_1 (Лозінський - ред.) судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 р. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року", - йдеться у рішенні суду.

За матеріалами суду, з дня, коли Лозінського було достроково звільнено від відбування покарання, минуло понад 3 роки.

"Тобто більше, ніж половина строку погашення судимості за вчинення тяжкого злочину, до якого відноситься найтяжчий із вчинених ним злочинів. Дані, що строк погашення судимості переривався, відсутні", - зазначено в ухвалі суду.

З 6 квітня 2016 року діяльність Лозінського "була направлена на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, що пов’язане зі сферою сільського господарства".

"Відповідно до характеристики Голованівської сільради Кіровоградської області від 15 березня 2019 року Лозінський з 7 квітня 2016 року зарекомендував себе винятково з позитивної сторони ... Ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району (ТОВ Агрофірма "Копенкувате"). За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військомату. Неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку", - зазначено в ухвалі суду.

На переконання суду, такі обставини "дають підстави вважати, що після відбуття покарання у виді позбавлення волі засуджений своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення".

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