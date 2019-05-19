С экс-нардепа Лозинского, убившего человека, сняли судимость

Днепровский райсуд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство.

Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 обнародовано в реестре судебных решений.

По данным судебного заседания, Лозинский обратился в суд с заявлением, в котором просил снять с него судимость, указав, что "имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения ч. 2 ст. 91 УК Украины (Снятие судимости до истечения сроков не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления - ред.), которые ухудшают его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени".

"Снять с ОСОБА_1 (Лозинский - ред.) судимость по приговору Днепровского районного суда г. Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 и постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 г.", - говорится в решении суда.

По материалам суда, со дня, когда Лозинский был досрочно освобожден от отбывания наказания, прошло более 3 лет.

"То есть больше половины срока погашения судимости за совершение тяжкого преступления, к которому относится самый тяжелый из совершенных им преступлений. Данные, что срок погашения судимости прерывался, отсутствуют", - говорится в постановлении суда.

С 6 апреля 2016 г. деятельность Лозинского "была направлена ​​на создание и работу новых предприятий, организацию производства, связанного со сферой сельского хозяйства".

"Согласно характеристике Голованивского сельсовета Кировоградской области от 15 марта 2019 г. Лозинский с 7 апреля 2016 г. зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны ... Им была создана агрофирма "Вітчизна-Агро", также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района (ООО Агрофирма "Копенковатое"). За это время неоднократно оказывал волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АО О, военного комиссара Волновахского районного военкомата. Неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и Афганистана, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку", - говорится в постановлении суда.

По мнению суда, такие обстоятельства "дают основания считать, что после отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление".

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