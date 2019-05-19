Марчук прекратил деятельность в Минском процессе

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Воскресенье, 19 мая 2019, 21:14

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

Об этом он сообщил в воскресенье в Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 22 ноября 2018 года после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма.
  • До того Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения


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