Марчук прекратил деятельность в Минском процессе
Воскресенье, 19 мая 2019, 21:14
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.
Об этом он сообщил в воскресенье в Facebook.
"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.
Вместе с тем, президент Петр Порошенко своим распоряжением от 19 мая освободил Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.
"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в распоряжении.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 22 ноября 2018 года после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма.
- До того Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.
Украинская правда