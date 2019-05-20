СМИ: Телефоны Huawei на Android потеряют доступ к обновлениям и сервисам

Компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.

Об этом, ссылаясь на источник, пишет Reuters.

Этот решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube.

"Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google", - сказал источник.

Напомним: