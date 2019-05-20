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Deutsche Bank не передав Мінфіну США звіт щодо Трампа

Понеділок, 20 травня 2019, 06:46

Співробітники Deutsche Bank склали звіт про підозрілі транзакції фірм президента США Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера, але керівництво банку не передало документи до Мінфіну США.

Про це, посилаючись на The New York Times, пише DW.

Фахівці з боротьби з відмиванням грошей німецького банку Deutsche Bank звернули увагу на підозрілі транзакції, які проводилися за участю компаній Трампа і Кушнера.

Співробітники склали звіт про це, а керівництво банку мало направити його на розгляд Мінфіну США, однак цього не сталося.

Йдеться про події 2016-2017 років. Деякі з підозрілих транзакцій були переказами туди і назад між компаніями Трампа і Кушнера, а також іноземними фірмами та приватними особами.

Керівники Deutsche Bank вирішили не повідомляти про це в Мінфін США, можливо, заради збереження хороших відносин з великим клієнтом: банк надав Трампу кредит на суму понад 2 млрд доларів, з яких той ще не повернув 300 мільйонів, пише NYT.

Нагадаємо:

  • Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США вивчає угоди з нерухомістю, пов'язані з Росією і іншими іноземними інтересами, в тому числі позики Deutsche Bank компанії Трампа.
  • Офіс генерального прокурора Нью-Йорка вимагає від Deutsche Bank і Investors Bank записи, що стосуються фінансування проектів компанії Trump Organization. Слідство цікавлять документи про заявки на кредити та інші фінансові операції пов'язані з готелем Trump International Hotel у Вашингтоні, готелем Trump National Doral в Майамі, готелем Trump International Hotel і Trump Tower в Чикаго.
  • За даними ЗМІ, компанія президента США Дональда Трампа хотіла передати президенту Росії Володимиру Путіну пентхаус в хмарочосі Trump Tower, який планувалося побудувати в Москві.
  • Deutsche Bank AG відмовив у кредиті Trump Organization в період президентської кампанії в США.
  • Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.
  • В січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).
  • Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампНімеччина
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