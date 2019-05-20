Deutsche Bank не передав Мінфіну США звіт щодо Трампа

Співробітники Deutsche Bank склали звіт про підозрілі транзакції фірм президента США Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера, але керівництво банку не передало документи до Мінфіну США.

Про це, посилаючись на The New York Times, пише DW.

Фахівці з боротьби з відмиванням грошей німецького банку Deutsche Bank звернули увагу на підозрілі транзакції, які проводилися за участю компаній Трампа і Кушнера.

Співробітники склали звіт про це, а керівництво банку мало направити його на розгляд Мінфіну США, однак цього не сталося.

Йдеться про події 2016-2017 років. Деякі з підозрілих транзакцій були переказами туди і назад між компаніями Трампа і Кушнера, а також іноземними фірмами та приватними особами.

Керівники Deutsche Bank вирішили не повідомляти про це в Мінфін США, можливо, заради збереження хороших відносин з великим клієнтом: банк надав Трампу кредит на суму понад 2 млрд доларів, з яких той ще не повернув 300 мільйонів, пише NYT.

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