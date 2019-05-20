Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу
Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, но руководство банка не передало документы в Минфин США.
Об этом, ссылаясь на The New York Times, пишет DW.
Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний Трампа и Кушнера.
Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло.
Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.
Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму свыше 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов, пишет NYT.
Напомним:
- Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США изучает сделки с недвижимостью, связанные с Россией и другими иностранными интересами, в том числе ссуды Deutsche Bank компании Трампа.
- В марте офис генерального прокурора Нью-Йорка потребовал от Deutsche Bank и Investors Bank записи, касающиеся финансирования проектов компании Trump Organization. Следствие интересуют документы о заявках на кредиты и другие финансовые операции связанные с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне, готелем Trump National Doral в Майами, готелем Trump International Hotel и Trump Tower в Чикаго.
- По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.
- Deutsche Bank AG отказал в кредите Trump Organization в период президентской кампании в США.
- Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название "глобальная прачечная". Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.
- В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).
- Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.
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