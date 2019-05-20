Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу

Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, но руководство банка не передало документы в Минфин США.

Об этом, ссылаясь на The New York Times, пишет DW.

Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний Трампа и Кушнера.

Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло.

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.

Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму свыше 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов, пишет NYT.

Напомним: