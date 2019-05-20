У центрі Харкова підпалили намет волонтерів
Понеділок, 20 травня 2019, 09:26
У Харкові в ніч на понеділок невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений на площі Свободи під облдержадміністрацією.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співорганізатора намету Бориса Редіна.
"Підпалили приблизно в половину п'ятого, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які там чергували ", - сказав він.
За словами Редіна, згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги".
"Але металеві конструкції всі цілі, тому будемо відновлювати намет", - сказав він, додавши, що написав заяву в поліцію.
Нагадаємо:
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