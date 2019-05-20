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У центрі Харкова підпалили намет волонтерів

Понеділок, 20 травня 2019, 09:26

У Харкові в ніч на понеділок невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений на площі Свободи під облдержадміністрацією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співорганізатора намету Бориса Редіна.

"Підпалили приблизно в половину п'ятого, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які там чергували ", - сказав він.  

 
Фото kharkiv.web2ua.com

За словами Редіна, згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги".

"Але металеві конструкції всі цілі, тому будемо відновлювати намет", - сказав він, додавши, що написав заяву в поліцію.

Нагадаємо:

  • 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.
  • Міська влада видала припис, датований 11 травня, яким зобов’язує волонтерів протягом 3 днів демонтувати намет. Відзначалося, що намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.
  • 14 травня у центрі Харкова відбувся мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.
  • Нардеп від БПП Ірина Геращенко заявила, що має намір облаштувати  у наметі волонтерів у центрі Харкова для збору допомоги армії свою громадську приймальню. 
  • 17 травня Харківський окружний адмінсуд залишив без задоволення позов міськради, яка просила прибрати з центру міста намет волонтерів для збору допомоги армії.

Теми: Харків
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