У центрі Харкова підпалили намет волонтерів

У Харкові в ніч на понеділок невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений на площі Свободи під облдержадміністрацією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співорганізатора намету Бориса Редіна.

"Підпалили приблизно в половину п'ятого, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які там чергували ", - сказав він.

Фото kharkiv.web2ua.com

За словами Редіна, згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги".

"Але металеві конструкції всі цілі, тому будемо відновлювати намет", - сказав він, додавши, що написав заяву в поліцію.

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