В центре Харькова подожгли палатку волонтеров
Понедельник, 20 мая 2019, 09:26
В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соорганизатора палатки Бориса Редина.
"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими", - сказал он.
По словам Редина, сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги".
"Но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал он, добавив, что написал заявление в полицию.
Напомним:
- 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвалгорожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
- Городская власть выдала предписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
- 14 мая в центре Харькова прошел митингпротив сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
- Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемнуюв палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.
- 17 мая Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, который просил убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.