В центре Харькова подожгли палатку волонтеров

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соорганизатора палатки Бориса Редина.

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими", - сказал он.

Фото kharkiv.web2ua.com

По словам Редина, сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги".

"Но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал он, добавив, что написал заявление в полицию.

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