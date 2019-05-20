В центре Харькова подожгли палатку волонтеров

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Понедельник, 20 мая 2019, 09:26

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соорганизатора палатки Бориса Редина.

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими", - сказал он.

 
Фото kharkiv.web2ua.com

По словам Редина, сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги".

"Но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал он, добавив, что написал заявление в полицию.

Напомним:

  • 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвалгорожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
  • Городская власть выдала предписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
  • 14 мая в центре Харькова прошел митингпротив сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
  • Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемнуюв палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.
  • 17 мая Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, который просил убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.

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Темы: Харьков


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