Разумков: Звісно, Зеленський буде ініціювати розпуск Ради
Володимир Зеленський, вступивши на посаду президента України, буде ініціювати розпуск Верховної Ради, спираючись на відсутність коаліції.
Про це заявив його радник Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
На питання, чи буде Зеленськи ініціювати розпуск парлаемнту, Разумков відповів: "Звичайно, буде ініціювати".
На думку команди новообраного президента, на це є законні підстави.
"На порушення закону дійсно ніхто йти не планує. Є передумови, які дають можливість президенту розпустити Верховну Раду. Вони чітко прописані в законодавстві, іноді не до кінця чітко, але більш-менш зрозуміло", – сказав Разумков.
"Однією з цих передумов є відсутність коаліції, яка багато обговорюється. І, з моєї точки зору, коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів", – оддав він,
Разумков розповів про різні запити і судові позови, в яких спікера парламенту Андрія Парубія просили показати поіменний список депутатів, що входять до коаліції, але цього так і не було зроблено.
Ввечері 17 травня до редакції "Української правди" звернулась прес-служба Зеленського. Там заявляють, що Разумкову поставили одночасно кілька питань, і його відповідь стосувалась не розпуску Верховної Ради, а законопроектів про зняття депутатської недоторканності та імпічменту.
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- 16 травня Верховна Рада вирішила, що приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.
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