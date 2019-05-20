Суд не зможе зупинити дострокові вибори в Раду після указу про розпуск – ЦВК

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Понеділок, 20 травня 2019, 11:51

Після початку виборчої кампанії, тобто з наступного дня публікації указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради - ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - сказала Бернацька.

Станом на 12.00 жодного нового указу на сторінці президента немає.

Нагадаємо:

  • 20 травня під час урочистої промови на інавгурації у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Партії "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" нормально ставляться до рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і будуть готуватися до виборів.
  • Вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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Теми: Верховна Рада вибори Зеленський


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