Суд не зможе зупинити дострокові вибори в Раду після указу про розпуск – ЦВК
Понеділок, 20 травня 2019, 11:51
Після початку виборчої кампанії, тобто з наступного дня публікації указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.
Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, пише "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради - ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - сказала Бернацька.
Станом на 12.00 жодного нового указу на сторінці президента немає.
Нагадаємо:
- 20 травня під час урочистої промови на інавгурації у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Партії "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" нормально ставляться до рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і будуть готуватися до виборів.
- Вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.