У БПП і Народному фронті прокоментували розпуск Ради

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Понеділок, 20 травня 2019, 11:34

Партії "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" нормально ставляться до рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і будуть готуватися до виборів.

Про це представники партій повідомили у коментарі "Українській правді".

За словами першого заступника голови БПП Ігоря Кононенка, це право президента розпускати парламент.

"Це право президента, він ним скористався, тому будемо готуватися до дострокових парламентських виборів", - сказав він.

На питання, чи буде він балотуватися, Кононенко сказав:

"Я не знаю, я подивлюся, чи буду балотуватися".

На питання, чи буде парламент якось боротися з таким рішенням, представник БПП відповів:

"А навіщо? Давайте жити в правовій державі".

Представник "Народного фронту" Ігор Котвіцький відзначив, що у нього нормальне ставлення до розпуску Ради.

"Нормальне ставлення. Варіантів нема, будемо йти на вибори. Абсолютно", - сказав він.

Також Котвіцький додав, що буде ребрендинг партії, і "Народний фронт" піде на вибори з новою назвою.

Разом з тим, нардеп з фракції БПП Іван Вінник пояснив, що заява Зеленського з трибуни про розпуск Ради не запускає виборчий процес – для цього потрібен указ президента.

"Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписаний і оприлюднений. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчий процес, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів", - сказав Винник у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що "дискусія щодо законності в даному випадку не має ніякого стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня".

Нагадаємо:

  • 20 травня під час урочистої промови на інавгурації у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Ірина Балачук, Роман Кравець, УП

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Теми: Верховна Рада БПП Народний фронт


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