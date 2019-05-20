Суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду после указа о роспуске – ЦИК 

После начала избирательной кампании, то есть со следующего дня после публикации указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая.

По состоянию на 12.00 ни одного нового указа на странице президента нет.

Напомним: