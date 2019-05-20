Суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду после указа о роспуске – ЦИК 

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Понедельник, 20 мая 2019, 11:51

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Напомним: 

  • 20 мая во время торжественной речи на инаугурации в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. 
  • Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.
  • Выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

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Темы: Верховная Рада виборы Зеленский


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