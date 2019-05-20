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У Тимошенко прокоментували розпуск Ради

Понеділок, 20 травня 2019, 12:23
У Тимошенко прокоментували розпуск Ради

Заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що у президента є повне право розпустити цей парламент і рішення Володимира Зеленського не є неочікуваним.

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає прес-служба партії.

За його словами, Петро Порошенко міг це зробити ще 2,5 роки тому, але не зробив. "Саме тому для "Батьківщини" рішення вже нового очільника держави Володимира Зеленського не стало неочікуваним", - сказав Соболєв.

"Це рішення всі розуміли, законних підстав не допустити розпуску Верховної Ради не було", – додав він і зауважив, що вихід з неіснуючої коаліції фракцій напередодні – "це просто театр абсурду і неясно, для чого це робилося".

Нардеп також повідомив, що якщо указ про розпуск буде опублікований 20 травня, то позачергові вибори будуть вже 14 липня.

Окрім того, представник "Батьківщини" наголосив, що ключове питанням залишається питання закону про вибори.

"Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений в тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю він зробить все можливе. І  в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс і нове законодавство на ці вибори", - сказав Соболєв.

Він висловив сподівання, що країна ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками і пообіцяв, що "Батьківщина" зробить все можливе для цього.

Нагадаємо:

  • 20 травня під час урочистої промови на інавгурації у парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • У партіях "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" заявили, що нормально ставляться до рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і будуть готуватися до виборів.

Українська правда
Теми: ТимошенкоБатьківщинаВерховна РадаЗеленський
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