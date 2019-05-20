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У Тимошенко прокомментировали роспуск Рады

Понедельник, 20 мая 2019, 12:23
У Тимошенко прокомментировали роспуск Рады

Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что у президента есть полное право распустить этот парламент и решение Владимира Зеленского не является неожиданным.

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает пресс-служба партии.

По его словам, Петр Порошенко мог это сделать еще 2,5 года назад, но не сделал. "Именно поэтому для "Батькивщины" решение уже нового главы государства Владимира Зеленского ни стало неожиданным", - сказал Соболев.

"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было", - добавил он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне - "это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось".

Нардеп также сообщил, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

Кроме того, представитель "Батькивщины" отметил, что ключевым вопросом остается вопрос закона о выборах.

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы", - сказал Соболев.

Он выразил надежду, что страна войдет в внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками и пообещал, что "Батькивщина" сделает все возможное для этого.

Напомним:

  • 20 мая во время торжественной речи на инаугурации в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
  • В партиях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили, что нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоБатькивщинаВерховная РадаЗеленский
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