Під час інавгурації Зеленського стався курйоз із його посвідченням
Під час інавгурації президента Володимира Зеленського трапився казус із посвідченням президента.
Після того як Зеленський поклав посвідчення президента на церемоніальну подушку, воно впало на підлогу. Його одразу ж підняли, проте момент потрапив на камеру.
Дивіться на відео з 9 хвилин.
Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
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Нагадаємо:
- У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
- Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.
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