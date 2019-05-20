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Під час інавгурації Зеленського стався курйоз із його посвідченням

Понеділок, 20 травня 2019, 12:33

Під час інавгурації президента Володимира Зеленського трапився казус із посвідченням президента.

Після того як Зеленський поклав посвідчення президента на церемоніальну подушку, воно впало на підлогу. Його одразу ж підняли, проте момент потрапив на камеру.

Дивіться на відео з 9 хвилин.

Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

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Нагадаємо:

  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
  • Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентВерховна Радаінавгурація
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