Під час інавгурації Зеленського стався курйоз із його посвідченням
Понеділок, 20 травня 2019, 12:33
Під час інавгурації президента Володимира Зеленського трапився казус із посвідченням президента.
Після того як Зеленський поклав посвідчення президента на церемоніальну подушку, воно впало на підлогу. Його одразу ж підняли, проте момент потрапив на камеру.
Дивіться на відео з 9 хвилин.
Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
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Нагадаємо:
- У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
- Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
- Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.
Українська правда