Під час інавгурації Зеленського стався курйоз із його посвідченням

Під час інавгурації президента Володимира Зеленського трапився казус із посвідченням президента.

Після того як Зеленський поклав посвідчення президента на церемоніальну подушку, воно впало на підлогу. Його одразу ж підняли, проте момент потрапив на камеру.

Дивіться на відео з 9 хвилин.

Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

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