Під час інавгурації Зеленського стався курйоз із його посвідченням

99095 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 12:33

Під час інавгурації президента Володимира Зеленського трапився казус із посвідченням президента.

Після того як Зеленський поклав посвідчення президента на церемоніальну подушку, воно впало на підлогу. Його одразу ж підняли, проте момент потрапив на камеру.

Дивіться на відео з 9 хвилин.

Новому президентові посвідчення вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Читайте також: Кожен з нас – президент. Головні тези інавгураційної промови Зеленського

Нагадаємо:

  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Під час інавгурації Петра Порошенка у 2014 році в одного з солдатів почесної варти, який стояв ближче всіх до входу, впала з рук зброя.
  • Під час інавгурації Віктора Януковича у 2010 році його ледь не вдарило дверима, коли він заходив до приміщення Верховної Ради.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський президент Верховна Рада інавгурація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський, пасіонаріії та прийняття рішень 20 травня 2019, 12:55
Трамп передав Зеленському послання 20 травня 2019, 12:53
Супрун не збирається у відставку 20 травня 2019, 12:42
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?